La vita in montagna tra passato e presente: un incontro a Varzo

La Torre di Varzo ospita, venerdì 28 febbraio alle 20.45, una conferenza con Alberto Zorloni, guida escursionistica ambientale esperto di vita in montagna nel presente e nel passato. L’incontro offre una riflessione sui modi di vita che hanno caratterizzato le montagne ossolane nel corso dei secoli. Ma non si parla solo del passato: l’esperto racconta anche le sfide quotidiane che, anche oggi, chi vive in montagna deve affrontare.