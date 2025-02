Lavori sulla superstrada, corsia unica in diversi tratti tra Ornavasso e Domodossola

Anas ha programmato lavori di adeguamento e riordino della segnaletica verticale e marginale e ripristino dei portali a bandiera lungo gran parte della SS 33 del Sempione. Per permettere all’impresa incaricata di svolgere gli interventi necessari garantendo le condizioni di sicurezza per gli automobilisti e per gli addetti, saranno chiuse alternativamente la corsia di marcia o la corsia di sorpasso, in entrambe le direzioni, dal km 96+000 al km 120+050. La chiusura di una delle corsie è prevista, alternativamente, in singoli tratti della lunghezza massima di 1000 metri, facendo confluire il traffico sulla corsia non interessata dai lavori. Rimane garantita la fruibilità di tutti gli svincoli presenti lungo il tratto.

Le modifiche alla viabilità interesseranno dunque un lungo tratto della superstrada, da Ornavasso a Domodossola, a partire dal 24 febbraio e fino al 4 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00, esclusi giorni festivi e prefestivi.