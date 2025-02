Le previsioni meteo per il fine settimana

Una zona di bassa pressione si sposta gradualmente dal Medio Atlantico verso il Marocco, convogliando flussi umidi meridionali anche sul Piemonte, con un conseguente generale aumento della nuvolosità e deboli piovaschi sulle zone appenniniche. "Da domenica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la saccatura si allontana parzialmente verso l'Europa centrale, ma sulla nostra regione scorrono ancora correnti umide che mantengono cieli grigi, soprattutto sul settore sudorientale".

SABATO 22 FEBBRAIO 2025

Nuvolosità: molto nuvoloso su pianure orientali e Appennino, altrove nuvoloso con locali schiarite al pomeriggio sulle pianure occidentali. Precipitazioni: sull'Appennino rovesci deboli sparsi, persistenti per tutta la giornata; al mattino possibili piovaschi isolati anche sulle pianure orientali. Dalla tarda serata nevischio sulle creste alpine occidentali di confine, con quota neve intorno ai 1700 m. Zero termico: in graduale rialzo a sud fino ai 2100-2200 m, altrove al mattino in ulteriore calo sui 1600-1700 e in nuovo rialzo dal pomeriggio sui 1800-1900 m. Venti: moderati da sudovest sui rilievi alpini, in attenuazione su Alpi Pennine e Lepontine in serata, deboli o localmente moderati meridionali sull'Appennino. In pianura deboli variabili, prevalentemente orientali al mattino e più occidentali in serata.

DOMENICA 23 GENNAIO 2025

Nuvolosità: cielo nuvoloso, con addensamenti più consistenti sul settore sud[1]orientale e sulle Alpi occidentali; attenuazione della nuvolosità nel pomeriggio a partire dal Piemonte occidentale. Precipitazioni: rovesci deboli sparsi sulla fascia appenninica, nevischio sulle creste alpine occidentali di confine; quota neve sui 1700-1900m. Zero termico: stazionario sui 2100-2200 m, in temporaneo rialzo nelle ore centrali fino a 2300 m sulle Alpi sudoccidentali e sul basso Piemonte. Venti: in montagna deboli o localmente moderati, occidentali sui rilievi alpini, meridionali sull'Appennino. In pianura deboli prevalentemente meridionali.