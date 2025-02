Foma Paracchini Expo vince di misura su Findomo PediacoopH24: finisce 64-61

Basket, Foma Paracchini Expo batte Findomo Pediacooph24 al Palabagnella.

Si parte con Santini, Strino, Bellarosa, Martino e Kutnetsov per la Foma Paracchini Expo mentre per la Findomo PediacoopH24 cj sono Cerutti, Baldini, Donaddio, Frank e Maestrone. Inizio con percentuali bassissime: non segna quasi nessuno e dopo 5’ il punteggio e’ 6-4.

Ottimo impatto di Realini dalla panchina per i granata, mentre Omegna si affida al solito BellRosa: al primo riposo e’ 12-12. Nel secondo quarto migliorano le percentuali offensive, anche se non dj molto. Omegna trova punti e giocate da Barberis e Forte, Domo da Donaddio non ne sbaglia una. Il break però è tutto di Bellarosa: 34-26 al riposo lungo.

Si alza decisamente il livello nel terzo quarto: la Fulgor fallisce da sotto il più 10, Domo spara tre triple in rapida successione con due dardi irreali di Donaddio e i granata passano a condurre. Immediata la reazione della squadra di Verri: Kuznetsov diventa un fattore assoluto, Omegna riprende le redini del match e torna avanti di 8: 55-47 al 30’.

Ultimo quarto palpitante: la squadra di casa va a più 12, ma Domo non molla e torna sotto di 1 anche perché in attacco la Fulgor perde Bellarosa e non segna più. La partita si decide ai liberi: Donaddio ne sbaglia 1 e manca l’aggancio, Barberis fa 2/2 e la chiude 64/61.

E ancora una volta venerdì sera il grande cuore dell'associazione Kenzio Bellotti si è fatto sentire. Metà dell'incasso del derby, 200 euro, sono stati donati alla Croce Rossa di Oleggio in ricordo di Francesco Buschini, il 42enne novarese, molto conosciuto negli ambienti della palla a spicchio di novarese e Vco, scomparso all'improvviso negli scorsi giorni a soli 42 anni.