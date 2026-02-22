Intelligence italiana, al via il reclutamento: si cercano nuovi 007

È partita la nuova campagna di reclutamento dell’intelligence italiana, rivolta a professionisti e giovani talenti con competenze specialistiche in ambiti strategici per la sicurezza nazionale. La selezione riguarda figure qualificate nei settori della cybersicurezza, delle tecnologie avanzate, del contrasto al terrorismo, dell’Open Source Intelligence e dell’economia e finanza.

Il bando è promosso dal Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, che ha annunciato l’avvio di una ricerca mirata di professionalità di elevato profilo, in grado di contribuire alla tutela degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali del Paese.

Le candidature possono essere presentate fino alle ore 24 del 20 marzo 2026, accedendo alla sezione “Lavora con noi” del sito istituzionale sicurezzanazionale.gov.it. Per inoltrare la domanda è necessario utilizzare Spid o Carta d’identità elettronica e compilare integralmente il modulo online con i dati relativi ai titoli di studio e alle esperienze professionali.

Tra i profili ricercati figurano specialisti in High Performance Computing, con competenze in sistemi ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e calcolo avanzato, esperti in crittografia e tecnologie quantistiche, professionisti del settore cyber con conoscenze in malware analysis, digital forensics e sicurezza delle reti, analisti in ambito economico-finanziario, studiosi dei fenomeni legati al terrorismo interno e internazionale e operatori Osint specializzati nella raccolta e analisi di informazioni da fonti aperte.

Per il settore ecofin sono richieste competenze legate alla tutela dei mercati finanziari, al contrasto del riciclaggio, alla transizione energetica e alla protezione del know how industriale. Nell’ambito Osint, invece, sono valorizzate le capacità di monitoraggio dei social media, analisi dei contenuti digitali e valutazione dell’affidabilità delle fonti.

Il percorso di selezione prevede requisiti stringenti, a partire dall’affidabilità personale, dalla riservatezza e dalla condivisione di valori quali lealtà, senso del dovere, integrità morale e rispetto delle regole. È inoltre richiesta la cittadinanza italiana, il pieno godimento dei diritti civili e politici e un’età minima di 18 anni.

Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate o da corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, condannati per reati non colposi o sottoposti a misure di prevenzione.

Tutti i requisiti dettagliati, le modalità di selezione e il tutorial per la candidatura sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale e sul canale YouTube istituzionale del Sistema.



