Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana all'insegna del vento

Una progressiva rimonta di un campo di alta pressione sul Mediterraneo occidentale mantiene tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulla regione. "Sono inoltre attesi venti moderati o forti sulle Alpi con foehn esteso alle vallate e, soprattutto sul Piemonte nordorientale, alle prime pianure adiacenti" si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte.

 

SABATO 21 FEBBRAIO 2026

Nuvolosità: cielo velato al primo mattino e sereno in mattinata su gran parte della regione; addensamenti sulle Alpi nordoccidentali e settentrionali fino al primo pomeriggio. Foschie o locali nebbie all'alba sulle pianure orientali. Precipitazioni: sostanzialmente assenti, salvo deboli e sporadici fenomeni sull'estremo nord della regione nelle ore centrali. Quota neve sui 1500-1700 m. Zero termico: in aumento fino ai 3000 m a sudovest e 2800-2900 m altrove; valori inferiori, intorno ai 2600-2700 m, su Alpi settentrionali e alta Val Susa. Venti: moderati o forti tra nord e nord-ovest sulle Alpi, in attenuazione serale; deboli o moderati da nord-ovest sull'Appennino, in rotazione da ovest nel pomeriggio; deboli in pianura, prevalentemente tra nord e ovest al pomeriggio. Foehn nelle vallate alpine occidentali e settentrionali, con qualche rinforzo moderato fino alle prime pianure adiacenti in serata sul Piemonte settentrionale.

 

DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso per strati di nubi alte in transito da ovest al mattino, velato al pomeriggio con addensamenti più compatti sul Piemonte meridionale e sull'alto Verbano. Possibili foschie e locali nebbie nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 2700-2800 m a nord e sull'arco alpino e in ulteriore aumento a sud fino ai 3100-3200 m. Venti: deboli o localmente moderati tra ovest e nord-ovest sulle Alpi; deboli in Appennino, sudoccidentali al mattino in rotazione da nord-ovest al pomeriggio; deboli variabili in pianura

Redazione

