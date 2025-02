Promozione, la Juve Domo nella tana della Fulgor Chiavazzese

Il campionato di Promozione si prepara alla ventiduesima giornata, con sfide molto importanti per il prosieguo del torneo. Il Cossato capolista sarà impegnato sul campo della Union Novara, mentre l’Ivrea, seconda forza del campionato, sfiderà il Cameri. Tra gli incontri di cartello spicca la sfida tra la Juve Domo e la Fulgor Chiavazzese, che mette di fronte la terza e la quarta in classifica.

I granata di mister Nino cercano riscatto dopo il pareggio senza reti contro gli Orizzonti Canavese: gli ossolani hanno rallentato il proprio cammino nelle ultime settimane, raccogliendo una sola vittoria nelle ultime tre gare. Serve un successo per rilanciare le ambizioni di vittoria finale, ma di fronte ci sarà una Fulgor Chiavazzese in forma, reduce da un prezioso pareggio contro la capolista Cossato. Nella gara di andata, i domesi furono sconfitti 2-1 al “Curotti”.

Sfida delicata per l’Omegna di mister Foti, che deve assolutamente fare punti per alimentare le speranze salvezza. I rossoneri non vincono da sette partite, e nelle ultime due uscite hanno raccolto altrettanti pareggi. La classifica non sorride ai nigoglini, che attualmente sono penultimi e hanno bisogno di una vittoria per avvicinarsi alle squadre che li precedono. Contro la Virtus Vercelli, che si trova a metà classifica, servirà una prova coraggiosa per riscattare la sconfitta per 2-1 subita nel girone d’andata.

L’Ornavassese è ancora il fanalino di coda del campionato, ma nelle ultime giornate ha dimostrato carattere e determinazione, raccogliendo in questo girone di ritorno risultati più incoraggianti. Contro il Ce.Ver.Sa.Ma. Biella, che viaggia a metà classifica, i neri di Fusè cercheranno di ottenere un risultato positivo per avvicinarsi alle dirette concorrenti nella lotta per evitare l’ultimo posto. L’andata terminò con una sconfitta di misura per 1-0.

Sfida complicata per il Feriolo di mister Porcu, che non vince da quattro giornate: i gialloblù devono fare punti per cercare di uscire dalla zona retrocessione, ma contro la Dufour Varallo non sarà facile. I lacuali sono reduci dal buon pareggio contro il Gattinara, ma serve qualcosa in più per sperare nella salvezza. La partita di andata terminò con una sconfitta per 3-2, e ora l'obiettivo è prendersi la rivincita.

Le partite in programma:

Union Novara - Città Di Cossato; Ivrea - Cameri; Ornavassese - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Feriolo - Dufour Varallo; Orizzonti Canavese - Gattinara; Fulgor Chiavazzese RV - Juventus Domo; Arona - Montanaro; Omegna - Virtus Vercelli