Lupi, stabilito il numero di abbattimenti per ogni regione?

Introdotte anche in Italia le quote massime di abbattimento dei lupi? In una videoconferenza di Ispra con le amministrazioni regionali si è parlato del sistema di quote massime di abbattimento suddivise per Regioni.

Lo riporta il sito Dolomiti.it, che rimarca come ‘’Regioni e Province autonome potranno richiedere abbattimenti in deroga solo in presenza di lupi confidenti, pericolosi o responsabili di attacchi ripetuti agli allevamenti’’.

La soglia massima stabilita è compresa tra il 3% e il 5% della popolazione nazionale, stimata in circa 3.300 esemplari dal censimento del 2021.

Tradotto significa che si potranno abbattere nel corso di quest’anno tra 100 e 160 lupi. Per il Piemonte si tratterà di 10-17 esemplari.

Il governo intende accelerarne l’iter, sottoponendolo alla Conferenza Stato-Regioni nel minor tempo possibile.