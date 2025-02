Alla Cappuccina una domenica di festa per il tradizionale carnevale

Domenica 23 febbraio il quartiere della Cappuccina è stato animato per il Carnevale da una grande partecipazione e come sempre è stato un appuntamento per tutta la famiglia con maschere, eventi gastronomici con il trenino Michelino che ha portato a spasso i più piccoli intorno alle strutture dei frati.

Molto apprezzato il pranzo preparato dai volontari, la polenta messa in vendita è andata tutta esaurita, molto gradite dai partecipanti anche le altre pietanze. Hanno portato il loro saluto e hanno fatto un giro con i bambini sul trenino anche le maschere domesi del Togn e della Cia.

Questa è stata l'ultima edizione del carnevale del quartiere con la presenza dei padri cappuccini. Quest'estate i frati infatti lasceranno la città. Nel suo intervento di saluto il parroco padre Fausto Pane Pinto non ha fatto però nessun riferimento alla prossima partenza dei frati ha solo ringraziato i volontari e augurato buon Carnevale.