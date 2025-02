"Borghi in fiore", un concorso per abbellire Malesco, Finero e Zornasco

La Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, promuove il concorso “Borghi in fiore”, un'iniziativa volta a valorizzare e abbellire il paese e le sue frazioni attraverso l'ornamento floreale di abitazioni, vicoli, scorci caratteristici e piazze. L'obiettivo è semplice ma ambizioso: rendere questi borghi ancora più accoglienti, vivaci e suggestivi, grazie al contributo attivo della comunità.

La partecipazione è aperta a privati cittadini, singolarmente o in gruppo, associazioni culturali oltre che a scuole ed esercizi commerciali, che potranno decorare spazi pubblici, privati o adottare un angolo del paese. Gli spazi ammessi includono balconi, davanzali, terrazze, slarghi, vicoli e qualsiasi angolo che possa essere trasformato in un piccolo capolavoro floreale. La quota di iscrizione è di 5 euro e le spese per l'allestimento saranno a carico dei partecipanti.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito ufficiale ww.visitmalesco.it o presso la sede della Pro Loco. Il documento dovrà essere inviato entro il 4 maggio all'indirizzo e-mail visitmalesco@gmail.com o consegnato in formato cartaceo presso la sede della Pro Loco. Tutti gli spazi partecipanti saranno mappati per facilitare la visita e la votazione. Gli allestimenti dovranno essere completati entro il 15 luglio. Sarà vietato l'uso di fiori artificiali e gli addobbi non dovranno ostacolare la circolazione pubblica o compromettere la sicurezza. Ogni partecipante riceverà una targa identificativa fornita dalla Pro Loco.

Le votazioni saranno aperte a tutti i cittadini a partire dai 16 anni. Sarà possibile ritirare un pieghevole presso l'ufficio turistico e gli esercizi commerciali dei tre borghi per esprimere la propria preferenza. Le schede di voto dovranno includere una preferenza per ciascuno dei tre borghi e saranno valide fino al 24 agosto.

Sono previsti diversi riconoscimenti. Innanzitutto, il premio assoluto destinato all’installazione più votata in generale, che comprende 250 euro in buoni spendibili presso gli esercenti locali convenzionati. Saranno premiati anche i primi due classificati nei due borghi non vincitori del premio assoluto, con 100 euro sempre in buoni acquisto. Infine, un premio estratto a sorte per i votanti, anche in questo caso con 100 euro in buoni acquisto; potrà partecipare all’estrazione chi avrà espresso tutte e tre le votazioni.

La cerimonia di premiazione e l'estrazione del premio per i votanti si terranno il 31 agosto. I vincitori saranno contattati singolarmente e i risultati saranno pubblicati sul sito web e sui canali social della Pro Loco.