Bollette, verso un bonus sociale rafforzato: Isee fino a 15mila euro

Il governo è al lavoro su un nuovo provvedimento per mitigare l’impatto dei rincari dell’energia su famiglie e imprese. Tra le misure in discussione, spicca il potenziamento del bonus sociale, l’agevolazione destinata ai nuclei in difficoltà economica. L’ipotesi principale è l’innalzamento della soglia Isee da 9.530 a 15mila euro, con un possibile aumento a 30mila euro per le famiglie numerose.

L’obiettivo è ampliare la platea dei beneficiari, replicando interventi già adottati in passato per fronteggiare l’emergenza energetica. Nel 2023, ad esempio, il bonus sociale ha garantito oltre 4,6 milioni di agevolazioni sulle bollette elettriche e 3 milioni su quelle del gas.

L’erogazione del bonus avverrà attraverso il Sistema Informativo Integrato, che verificherà automaticamente i requisiti dei richiedenti incrociando i dati Isee con quelli relativi alle forniture energetiche. Il nuovo decreto, atteso in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, definirà le modalità precise di assegnazione del beneficio, che potrebbe essere differenziato in base alla fascia di reddito.