La diocesi di Novara in preghiera per Papa Francesco

In queste ore di apprensione per la salute del Papa, l’invito alla preghiera del vescovo Franco Giulio ai fedeli e alle comunità parrocchiali della diocesi di Novara.

Il Vescovo con la diocesi di Novara, in comunione con la Chiesa italiana e la Chiesa universale, si unisce alla preghiera per la salute di Papa Francesco in questi giorni di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma.

Ci uniamo con la preghiera del rosario in questi giorni feriali nelle comunità parrocchiali e religiose della diocesi invitando all’intenzione particolare nella preghiera dei fedeli alle Messe festive dei giorni 1° e 2 marzo.