Nevicate in arrivo sulle Alpi, aumenta il rischio valanghe

Nonostante alcuni giorni di bel tempo, sono attese nella giornata di sabato 1° marzo nevicate deboli o localmente moderate sui settori alpini e prealpini settentrionali. È quanto affermato da Arpa Piemonte, che segnala anche nevicate deboli nel pomeriggio sui settori occidentali, mentre saranno più persistenti sui settori sudoccidentali, fino a domenica mattina. La quota neve è intorno agli 800 metri.

Per quanto riguarda il rischio valanghe, per sabato è previsto un aumento del grado di pericolo da 1-debole a 2-moderato sui settori prealpini occidentali e sulle Alpi Liguri. Per la giornata di domenica, data l'incertezza legata ai quantitativi di neve fresca previsti e alla localizzazione dei fenomeni più significativi, Arpa consiglia di seguire in tempo reale gli aggiornamenti tramite il bollettino valanghe.