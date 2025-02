WhatsApp in tilt: problemi per la app di Meta

WhatsApp, Instagram e Facebook stanno affrontando problemi di funzionamento oggi, 28 febbraio 2025. Molti utenti segnalano difficoltà nell’invio di messaggi su WhatsApp, compresa la versione web, mentre anche le altre piattaforme della galassia Meta risultano instabili.

Il sito Downdetector evidenzia un’impennata di segnalazioni provenienti da diversi paesi, indicando un disservizio di portata globale. Gli utenti da Italia, Francia, Stati Uniti, Germania, Australia e Singapore lamentano problemi di accesso e utilizzo.

Sui social, come sempre in questi casi, l’hashtag #WhatsAppDown domina le tendenze su X, mentre gli utenti si riversano sulla piattaforma per condividere le proprie esperienze e cercare aggiornamenti in tempo reale.