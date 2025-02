Riparte il corso di alfabetizzazione informatica della Soms

Lo Spazio Contemporaneo della Società di mutuo soccorso Ets di Domodossola ospita, a partire da giovedì 6 marzo alle 17.00, il secondo corso di alfabetizzazione informatica.

Il corso, tenuto da Alessio Pitasi, si rivolge a tutti i neofiti dell’informatica iscritti alla Soms, per muovere i primi passi con il computer. Le lezioni riguarderanno funzioni di base quali l’uso di programmi di scrittura o fogli di calcolo, internet, la sicurezza in rete e i rischi.

Per partecipare al corso è necessario essere in possesso di un computer portatile. Sono previste 7 lezioni suddivise in due ore la settimana. L’iscrizione alla Soms o il rinnovo della tessera possono essere effettuati all’inizio del corso.

Seguiranno poi ulteriori corsi avanzati e di approfondimento. Per ulteriori informazioni contattare Alessio Pitasi al numero 339 4220142 o all’indirizzo alessio.pitasi@outlook.com.