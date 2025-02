Carnevale a Vogogna: un inno all’appartenenza e alla tradizione

Il Carnevale di Vogogna non è solo una festa: è un viaggio nel cuore della comunità, un’occasione per celebrare insieme le radici, le tradizioni e l’identità di chi, in un modo o nell’altro, porta questo splendido borgo nel cuore.

Questo evento è dedicato a tutti coloro che sono cresciuti all’ombra del Castello Visconteo, che hanno calcato almeno una volta il palco del Lupetto Canterino, che non si lasciano scoraggiare dal freddo pungente per assistere al Presepe Vivente. A chi, con coraggio e un pizzico di follia, si è tuffato nelle gelide acque del Puz Buran, a chi ha vissuto con entusiasmo la competizione del Palio dei Rioni e a chi ha sempre considerato la Rocca una meta di avventura e scoperta. Non possiamo dimenticare gli amanti della festa, quelli che ogni anno si ritrovano a Genestredo per San Martino, pronti a brindare e a celebrare le nostre radici con gioia e spirito di condivisione.

Il Carnevale di Vogogna, quest’anno in programma per domenica 2 marzo - è tutto questo e molto di più: è una festa che accoglie chiunque voglia divertirsi e celebrare l’amore per questo luogo unico. Maschere colorate, sfilate, musica e allegria invaderanno le vie del borgo, regalando momenti di pura magia e divertimento.

Un’occasione per grandi e piccini di immergersi nell’atmosfera spensierata del Carnevale, tra carri allegorici, spettacoli e golosità locali. Perché festeggiare insieme significa rafforzare il senso di comunità e continuare a tramandare la storia e le tradizioni che rendono Vogogna speciale.