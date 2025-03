Alessandro Lana eletto nuovo presidente di Upi Piemonte

Si è svolta questa mattina ad Asti l’Assemblea Regionale di UPI Piemonte, un’importante occasione di confronto sul futuro delle Province e sulle sfide che questi enti locali devono affrontare.

Nel corso dell’Assemblea è stato eletto all’unanimità e per acclamazione il nuovo Presidente di UPI Piemonte, Alessandro Lana, attuale Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola.

“Le Province svolgono un ruolo essenziale per i territori e non devono subire tagli ai finanziamenti. È fondamentale garantire a questi enti risorse adeguate affinché possano svolgere al meglio le loro funzioni, tra cui la tutela ambientale, la manutenzione ordinaria delle strade, la programmazione e l’edilizia scolastica, tutti ambiti fondamentali per il benessere delle comunità locali. Una pianificazione efficace in questi settori è indispensabile per assicurare servizi e infrastrutture sicure e funzionali ai cittadini.

L’elezione di Alessandro Lana segna un nuovo punto di partenza per UPI Piemonte, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Province e garantire una governance territoriale sempre più efficiente e vicina ai bisogni del territorio. A lui vanno le più sincere congratulazioni e auguri di buon lavoro”, hanno dichiarato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’Assessore agli Enti Locali Enrico Bussalino.