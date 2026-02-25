Ospedale unico del Vco, Riva Vercellotti: "Piedimulera è il sito migliore per il futuro della sanità"

“La scelta di Piedimulera è la più indicata per il VCO: Finalmente un passo decisivo, atteso da anni, verso una sanità territoriale moderna ed efficiente, più vicina alle esigenze della popolazione”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Carlo Riva Vercellotti, sull’approvazione in aula della delibera che individua il sito per la costruzione del nuovo polo ospedaliero del Verbano-Cusio-Ossola. “E’ finita l’epoca dei tagli alla sanità a cui ci aveva abituato la sinistra ed è iniziata una nuova stagione, dedicata agli investimenti e al piano di nuove strutture sanitarie. E l’ospedale a Piedimulera non è che il primo passo in tal senso”.

“Dopo anni di discussioni sterili che hanno congelato la situazione, oggi abbiamo un progetto concreto, una sede definita e la volontà politica di procedere spediti, come richiesto dalla conferenza dei sindaci che ha espressamente demandato alla Regione di compiere la scelta del sito sul quale far sorgere il nuovo polo ospedaliero”, aggiunge il capogruppo.

“Il sito prescelto, Piedimulera, è sicuramente il migliore nella rosa dei sei individuati ed esaminati dallo studio del Politecnico. E’ l’unico a non avere vincoli o criticità di tipo idrogeologico e ad avere una superficie tale da consentire la progettazione di struttura sviluppata in estensione e non in altezza, in ossequio ai criteri più attuali in tema di edilizia sanitaria. Un plauso all’assessore Riboldi per le modalità con cui ha gestito la questione e per aver portato a compimento un iter che era rimasto impantanato troppo a lungo” conclude Riva Vercellotti.