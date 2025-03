Culle vuote e sempre meno figli, ma si investe sugli asili nido: nel Vco 16,4% di posti in più

Culle sempre più vuote, meno figli e così il Piemonte si scopre la regione italiana con il maggior numero di Comuni senza bimbi sotto i 3 anni: erano 34, nel 2023, come certifica l'Atlante dell'infanzia pubblicato da Save the Children. I nuovi nati, infatti, erano stati 25.039, un dato che colloca il Piemonte come ottava regione dopo Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Puglia.

I numeri di Save the Children

In più, secondo i risultati dell'Atlante dell'infanzia, il 22,3% dei minori di 18 anni in Piemonte vive in condizioni di povertà relativa, in linea con la media nazionale che è del 22,2%. Solo il 32,7% delle bambine e bambini tra 0 e 2 anni trova posto all'asilo nido, una percentuale destinata a crescere con gli investimenti del Pnrr.

Secondo lo studio di Save the Children, il Piemonte riceverà 158,37 milioni di euro facendo crescere la quota di posti all'asilo di 10 punti a Biella, dal 41,5% attuale al 51,9% previsto, del 6% a Torino, da 35,8% a 41,8%. Stimata una crescita percentuale di 13.5 punti a Vercelli, 9,8% a Novara. 16,4% nel Vco, 12,6% ad Asti, 4,1% ad Alessandria e 10,1% a Cuneo.

Verde e biblioteche per bambini

Per quanto riguarda l'ambiente, è Asti la città con la percentuale più elevata di verde attrezzato nelle aree urbane, pari al 33%, in coda Verbania, con il 4,2%. In Piemonte, infine, le biblioteche con spazi dedicati al più piccoli sono il 60,9% del totale, in questo caso meglio (58,8%) della media nazionale.