Politica | 24 febbraio 2026, 14:20

Referendum giustizia, a Domodossola un confronto tra le ragioni del sì e del no

Il 24 febbraio in Cappella Mellerio un incontro per informare i cittadini prima del voto

Questa sera, martedì 24 febbraio alle 20.45, l’ex Cappella Mellerio di Domodossola ospita un incontro dedicato al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, promosso dalla Fondazione per la Sussidiarietà. L’incontro, che si tiene a Milano ed è trasmesso in videoconferenza, si propone come un momento di confronto sulle ragioni del sì e del no, con l’obiettivo di informare i cittadini prima del voto.

La serata prevede l’introduzione di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Intervengono poi Enrico Morando, presidente di LibertàEguale, Armando Spataro, ex magistrato e giurista, Paolo Tosoni, avvocato penalista, Luciano Violante, presidente di Futuri Probabili. Moderano Enrico Castelli ed Eleonora Rossi.

l.b.

