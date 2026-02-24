Referendum giustizia, a Domodossola un confronto tra le ragioni del sì e del no

Questa sera, martedì 24 febbraio alle 20.45, l’ex Cappella Mellerio di Domodossola ospita un incontro dedicato al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, promosso dalla Fondazione per la Sussidiarietà. L’incontro, che si tiene a Milano ed è trasmesso in videoconferenza, si propone come un momento di confronto sulle ragioni del sì e del no, con l’obiettivo di informare i cittadini prima del voto.

La serata prevede l’introduzione di Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Intervengono poi Enrico Morando, presidente di LibertàEguale, Armando Spataro, ex magistrato e giurista, Paolo Tosoni, avvocato penalista, Luciano Violante, presidente di Futuri Probabili. Moderano Enrico Castelli ed Eleonora Rossi.