Piscine, è ancora caro bollette gas ed elettricità

È ancora caro bollette del gas e dell'elettricità e per la società Sport+, che gestisce gli impianti sportivi di Domodossola, non sono poche le difficoltà: “A fronte dell'affidamento in gestione degli impianti - spiega Marco Longo Dorni - abbiamo presentato e affrontato un piano di investimenti, e i continui rincari ci costringono a rivedere i conti. Non siamo certo ai livelli del 2022, quando le bollette raddoppiarono, ma sicuramente anche oggi ci troviamo a faticare nella gestione”.

Il governo ha annunciato aiuti a supporto sia delle famiglie che delle imprese: “Purtroppo questi decreti arrivano a stagione quasi finita - commenta Longo Dorni - quando la maggiore richiesta va verso l'esaurimento. È in inverno che noi utilizziamo maggiormente gas ed elettricità, e con le prossime bollette faremo i conti con questo alto utilizzo. Inoltre, le risorse che saranno messe a disposizione probabilmente non riusciranno a soddisfare tutte le esigenze”.

La società Sport+, per riuscire ad abbattere almeno in parte i costi di gestione e fronteggiare i continui aumenti anche dell'elettricità, sta valutando soluzioni alternative: “Stiamo pensando di investire su un impianto fotovoltaico - spiega - ma ci auguriamo che magari la regione metta a disposizione dei fondi. Vorremmo anche effettuare il relamping al Curotti, sostituendo le luci alogene con quelle a led sia allo stadio che nei campi esterni”.