Al via il progetto BlitzArt per la promozione del patrimonio naturale e culturale

Prende ufficialmente il via venerdì 7 marzo il progetto BlitzArt, che si inserisce nell’ambito del programma di cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2025-2027. BlitzArt nasce con tre obiettivi principali, che guideranno le attività del progetto anno dopo anno: sensibilizzare sulla protezione del patrimonio naturale, valorizzare e promuovere il riuso del patrimonio architettonico tradizionale e incentivare un turismo consapevole e sostenibile. L’arte sarà il mezzo privilegiato per trasmettere questi messaggi, attraverso una varietà di iniziative pensate per coinvolgere cittadini e turisti.

Nel pomeriggio di venerdì, a partire dalle 15.00 al Collegio Rosmini di Domodossola, si tiene la riunione di avvio delle attività del progetto. Dopo l’accoglienza dei partecipanti, alle 15.10 intervengono per l’inizio dei lavori Silvia Lista per l’autorità di gestione programma Italia Svizzera, Matteo De Felice e Paolo Balzardi della regione Piemonte, Yves Darbellay per il Canton Vallese.

Alle 15.30 la presentazione del progetto SensibilizzArte acronimo BlitzArt, azioni e modalità di coordinamento del partenariato, da parte di Paolo Lampugnani, presidente dell’associazione Musei d’Ossola (ente capofila). Alle 16.00 l’intervento dei partner del progetto: Alexandra Donaldsson (fondazione Saja), Felix Ruppen (comune di Naters), Daniele Piazza (ente Aree Protette dell’Ossola), Maurizio Cesprini (fondazione Canova), Stefania Cerutti (Università del Piemonte Orientale).