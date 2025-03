Il Distretto Turistico a Berlino per Itb, Gaiardelli: "Occasione importante per promuovere il territorio nel mondo"

È in corso di svolgimento a Berlino, dal 4 al 6 marzo, l’edizione 2025 di Itb, una delle fiere più importanti al mondo nel settore dei viaggi e delle vacanze che ospita al suo interno una folta rappresentanza di regioni italiane e tra queste, nel padiglione di Enit e ministero del turismo, anche il Piemonte con lo stand, tra gli altri, del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.

“Siamo sempre presenti a Berlino per rafforzare i legami con tour operators e agenti viaggio dei principali mercati stranieri target per la nostra Atl – commenta soddisfatto il presidente Francesco Gaiardelli – valutato che Itb è considerato il più importante evento di settore in Germania e che per noi i tedeschi sono il primo mercato turistico. L’interesse e l’amore che i viaggiatori provenienti ogni anno dalla Germania dimostrano per i nostri laghi e i nostri monti – prosegue – è supportato dalla relativa vicinanza del Vco che, grazie alle sue bellezze paesaggistiche e alla varietà di strutture presenti, è in grado di garantire loro una copertura durante tutte le stagioni. Partecipare a Itb – sottolinea Gaiardelli nella nota – e per questo ringrazio regione Piemonte, significa dunque avere un’occasione importante per promuovere la nostra offerta turistica nel mondo e creare nuove opportunità di business per gli operatori. Significa, altresì, valorizzare la relazione umana come strumento di scambio tra professionisti di settore, in un mondo dove ormai è tutto digitalizzato”.

Grazie ad una proposta che unisce tradizione, cultura ed esperienze sostenibili, il Vco è primo territorio piemontese per presenze straniere. Gaiardelli prosegue: “Un territorio come il nostro che attrae viaggiatori da tutto il mondo, con un crescente interesse per l’enogastronomia, il turismo all’aria aperta e le esperienze rigenerative, merita che si continuino a sviluppare iniziative capaci di consolidare ed espandere le offerte attuali. Per questo motivo – conclude il presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola – l’impegno mio e del distretto è quello di proseguire a investire ogni energia possibile”.

Il desk del Distretto presente a Itb, va detto infine, ha per sfondo uno schermo dove viene ciclicamente mostrato il video istituzionale dalle belle immagini immersive ed emozionali.