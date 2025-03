Trontano al lavoro per una nuova comunità energetica

Il comune di Trontano dà il via al percorso per attivare la Comunità Energetica Rinnovabile promuovendo l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il consiglio ha votato una delibera di indirizzo con cui si manifesta la volontà dell’amministrazione di istituire una comunità energetica rinnovabile (Cer), al fine di fornire benefici ambientali, economici e sociali per la comunità, incentivando la produzione e lo scambio di energie prodotte da fonti rinnovabili, in linea con i principi europei e nazionali.

Con il documento è stato dato mandato alla giunta comunale di porre in essere ogni azione utile a promuovere la costituzione sul proprio territorio di comunità energetiche rinnovabili con la modalità partenariato pubblico privato che preveda azioni di sviluppo anche su produttori privati, con la possibilità di aggregare altri enti pubblici nell’ambito della cabina primaria di competenza.

Le Cer sono associazioni di enti pubblici, aziende, attività commerciali e cittadini privati che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione.

“La comunità energetica rinnovabile può così contribuire – spiega il sindaco Renzo Viscardi - alla realizzazione di sistemi condivisi e sostenibili di produzione e di uso dell'energia a “km 0”. Il comune andrebbe a promuovere il perseguimento degli obiettivi di riconversione energetica verso fonti rinnovabili e neutralità climatica, diminuendo la dipendenza di approvvigionamento energetico. Si tratta inoltre di un'iniziativa che potrebbe contrastare il caro bolletta che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, portando quindi vantaggi economici, ambientali e sociali ai singoli oltre che alla comunità”.

La nascita della comunità energetica rinnovabile potrebbe essere favorita anche dalla presenza nel comune dell'area industriale del Croppo, che ospita numerose imprese. “Il prossimo passo – spiega il sindaco – sarà quello di fare un censimento di tutte le strutture che potrebbero essere interessate alla Cer e degli spazi che il comune può mettere a disposizione”.