Attenti alle truffe: in Cappella Mellerio un incontro con la Polizia di Stato

Un incontro con la Polizia di Stato per informare gli anziani sulle truffe sia telefoniche che sul web. La Fap, Federazione Anziani e pensionati del Verbano Cusio Ossola in collaborazione con le Acli provinciali organizza per venerdì 7 marzo alle 17.15 presso la Sala Falcioni, ex Cappella Mellerio, un incontro che sarà tenuto dalla Polizia di Stato della Questura del Verbano Cusio Ossola per informare gli anziani, ma non solo, sui rischi connessi alla rete e non solo.

"E' il primo di una serie di incontri che si svolgeranno sul territorio e rivolti al benessere degli anziani - spiega Luca Tallarico presidente Acli Vco - con la coordinatrice della Federazione Anziani e Pensionati Laura Varnelli e il segretario Fabrizio Bungo stiamo predisponendo un calendario di eventi e iniziative sul territorio su svariate tematiche, organizzando anche qualche uscite e camminata". L'incontro di venerdì 7 marzo dedicato alle truffe telefoniche e online è gratuito e aperto a tutti, sino ad esaurimento dei posti.