Danza tra le opere: evento speciale per la mostra "Dieci anni a Casa De Rodis" a Domodossola

Venerdì 21 novembre va in scena a Domodossola un evento culturale nell’ambito della mostra “Dieci anni a Casa de Rodis”, allestita nell’omonimo spazio espositivo in piazza Mercato per festeggiare il decimo anniversario dell’attività della collezione Poscio. Le stanze di Casa De Rodis accolgono una performance di danza contemporanea dal titolo "10 piccole stanze", che vede protagonista la danzatrice Danila Massara in dialogo con le dieci opere che compongono la mostra.
I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, verranno accompagnati tra le stanze di Casa De Rodis dal gesto danzato vivendo un'esperienza artistica unica. La performance è in programma alle 18.00, in replica alle 19.00.
Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione entro il 20 novembre indicando nome, cognome e orario scelto inviando un’e-mail a mostre@collezioneposcio.it. La mostra “Dieci anni a Casa De Rodis” rimarrà poi visitabile fino all’11 gennaio 2026.