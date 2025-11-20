Guida Michelin 2026, il Vco conferma una stella: Atelier di Domodossola resta tra le eccellenze

La 71ª edizione della Guida Michelin Italia porta una conferma importante per il Verbano Cusio Ossola: il ristorante Atelier di chef Giorgio Bartolucci a Domodossola, mantiene la sua stella e continua a rappresentare il territorio nella selezione dei ristoranti italiani d’eccellenza per il settimo anno di fila.

L’annuncio è arrivato durante la presentazione nazionale della Guida. L’edizione 2026 introduce due nuovi ristoranti nella categoria delle due stelle e assegna la prima stella a ventidue insegne. In questo contesto competitivo, la conferma di Atelier assume un valore particolarmente significativo e ribadisce la qualità del lavoro svolto. La regione Piemonte si colloca al quarto posto a livello nazionale per numero di stelle, sono complessivamente 34 i ristoranti premiati: 3 Tre Stelle, 2 Due Stelle e 29 con Una Stella.