AutoTrasporti Sacchi Foma e Findomo tornano in campo: voglia di riscatto e punti pesanti in palio

Venerdi sera sul parquet per AutoTrasporti Sacchi Foma e Findomo. I ragazzi di coach Zaccardini, reduci dalla prima sconfitta in campionato contro Novara Basket, affronteranno Oleggio, appaiata in classifica ai rossoverdi ma con una partita in più.
"C'è voglia di tornare subito a vincere - cosi l'allenatore della Fulgor - pur consapevoli della difficoltà dell'impegno. Dobbiamo fare meglio difensivamente per ambire a risultati importanti: questa è la lezione che ci ha lasciato il ko di sette giorni fa".
La Findomo, che ha riposato nel passato fine settimana, se la vedrà con l'Universal Cavagnolo: scontro diretto in chiave salvezza. "A quello dobbiamo pensare: ad evitare di rimanere coinvolti nei bassifondi" - la sottolineatura di Petricca.