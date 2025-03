Opportunità all'estero per giovani fino ai 25 anni

Vedogiovane ed Eurodesk della Provincia del Vco cercano 6 partecipanti dai 18 ai 25 per lo Scambio Erasmus in Norvegia nel mese di aprile. Tema del meeting sarà digital storytelling. Si tratta di un'azione del progetto Competenze per l'Europa sostenuto da Fondazione Comunitaria del Vco e comuni Fondo giovani Vco .

Le candidature devono pervenire entro il 10 marzo a Francesca Bellomo 3483649459. (Per candidarsi inviare un messaggio al numero indicato con nome e cognome, comune di residenza, anni compiuti, data e luogo di nascita, recapito cell e mail). Vitto e alloggio sono garantiti da fondi Erasmus, il viaggio da anticipare verrà poi rimborsato fino a un massimale di circa 300 euro.