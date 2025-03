SS 659, sarà istituito il divieto di sorpasso a Baceno

Anas comunica una modifica alla viabilità lungo la statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza. In particolare, in seguito ad una segnalazione da parte del comune di Baceno, al fine di garantire la massima sicurezza per la circolazione, sarà necessario istituire un divieto di sorpasso nel tratto compreso tra il km 12+920 e il km 14+240. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalle 12.00 del 28 marzo e interesserà tutti gli utenti.