Ossola Guitar Festival, torna il concorso artistico

È uscito il bando per la ricerca dell'illustrazione da utilizzare come immagine della 29° edizione dell'Ossola Guitar Festival, organizzato dall'associazione culturale Artexe. Le opere proposte dovranno avere come tema la chitarra classica, protagonista principale dell’Ossola Guitar Festival.

Il concorso è aperto a tutte le arti visive come pittura, fotografia, scultura, arte digitale ma non saranno ammesse opere realizzate con l’ausilio di intelligenze artificiali. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli aspiranti di qualunque nazionalità.

“Il concorso - dicono gli organizzatori - ha l'obiettivo di valorizzare i talenti e le professionalità artistiche, ma anche la creatività come mezzo per attrarre pubblico da diversi ambiti artistici”.

Le opere dovranno essere consegnate entro il 31 marzo tramite il modulo di iscrizione presente nella sezione “concorso artistico” del sito www.ossolaguitarfestival.com. L’esito della selezione verrà reso noto entro il mese di aprile 2025 e l'autore dell’opera vincitrice riceverà un premio in denaro di 600 euro.

L’opera vincitrice verrà utilizzata per la realizzazione dei materiali promozionali della 29ª edizione dell’Ossola Guitar Festival che si terrà nell’estate 2025.