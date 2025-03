Tra arte e impegno sociale: inaugurata la mostra "Cuore di pietra" FOTO E VIDEO

È stata ufficialmente inaugurata, nel tardo pomeriggio di oggi – venerdì 7 marzo – a Palazzo San Francesco la mostra “Cuore di pietra”, evento clou dell’omonimo progetto promosso dal Kiwanis Club di Domodossola con la collaborazione del gruppo Tosco Marmi per promuovere l’arte locale e raccogliere fondi per i programmi di prevenzione al bullismo nelle scuole della provincia, uno su tutti #sbullizziamoci. L’esposizione raccoglie le opere di 20 diversi artisti locali, che hanno donato ciascuno due lavori per sostenere l’iniziativa.

All’inaugurazione erano presenti il presidente del Kiwanis Club Federico Spinozzi e l’amministratore delegato di Tosco Marmi Mauro d’Aloisio, organizzatori dell’evento. Con loro anche i sindaci di Domodossola e Crevoladossola Lucio Pizzi e Giorgio Ferroni e il presidente della provincia Alessandro Lana, che hanno portato i propri saluti istituzionali, la presidente di Assograniti Vco Mariateresa Moro, il presidente della Fondazione Comunitaria Vco Maurizio De Paoli e il critico d’arte Giuseppe Possa, che ha illustrato le opere e gli artisti.

“L’idea di “Cuore di pietra” è nata quasi per caso, quando siamo venuti a conoscenza di un’eccellenza nazionale nata sul nostro territorio: il progetto #sbullizziamoci del liceo Spezia di Domodossola – racconta il presidente del Kiwanis Club cittadino Federico Spinozzi -. Un programma che forma ogni anno tanti ragazzi per poter intervenire laddove ci siano manifestazioni di bullismo. Proprio per questo abbiamo pensato di dover organizzare qualcosa per sostenere questi ragazzi, raccogliendo i fondi necessari: abbiamo pensato alla pietra, che è il simbolo della nostra terra, e ci siamo rivolti al cuore di Tosco Marmi. Siamo estremamente contenti di potervi fare visitare questa mostra – conclude Spinozzi – e della passione che abbiamo incontrato negli artisti che ci hanno donato le loro opere. In Ossola abbiamo un grande cuore”.

Soddisfatto della riuscita dell’evento anche Mauro d’Aloisio: “Ho avuto la fortuna di crescere in un’azienda sempre attenta a questo tipo di progetti e anche per questo io e la mia famiglia siamo stati subito entusiasti di questa collaborazione – spiega l’ad di Tosco Marmi -. È stato un grande lavoro di squadra con il Kiwanis Club e con tutti gli artisti che hanno partecipato. Azioni come queste non devono essere fini a se stesse, ma devono proseguire: noi ci siamo e ci saremo se il progetto dovesse continuare”.

Questi i 20 artisti che hanno aderito al progetto: Giulio Adobati, Mariangela Alessi, Sergio Bertinotti, Renzo Foglietta, Paolo Giacomello, Michela Mirici Cappa, Ornella Pelfini, Gianluca Ripepi, Michele Scaciga, Federico Spinozzi, Paolo Stefanelli, Giorgio Stefanetta, Fernanda Taddei Rolandi, Angelo Igino Torrielli, Cristiaan Veldman, Gianni Villa, Tiziana di Pietre Trovanti, oltre ai defunti Carlo Bossone, Alessandro Giozza e Peppino Stefanoni (le cui opere sono state donate dalle famiglie).

La mostra sarà visitabile a Palazzo San Francesco fino al 30 marzo. Per raccogliere le donazioni a favore del progetto, il Kiwanis Club ha aperto un fondo tramite la Fondazione Comunitaria del Vco; anche i proventi del catalogo, curato da Liliana Righi con le fotografie di Massimo Stirngara e i testi critici di Giuseppe Possa, contribuiranno al sostegno dei programmi nelle scuole.