Tones Teatro Natura annuncia la nuova stagione: tra gli ospiti Tony Hadley e Joan Thiele

Tones Teatro Natura annuncia la programmazione estiva che partirà venerdì 13 giugno nel suggestivo teatro di pietra realizzato nell’ex cava di granito di Oira. Prodotta dalla Fondazione Tones on the Stones, la nuova stagione durerà fino a domenica 7 settembre e proporrà ancora una volta un programma denso e articolato tra musica, teatro, danza, performance, attività all’aperto, cibo e incontri con esponenti del mondo della cultura. Saranno affrontate grandi questioni del mondo contemporaneo, a partire dall’emergenza ambientale, per rafforzare, grazie all’arte, una comunità connessa al proprio territorio.

“Affrontiamo questa nuova stagione con rinnovato entusiasmo ed energia, grazie a progetti che coinvolgono le nuove generazioni e la comunità locale, che desideriamo sempre più attiva nella vita di Tones Teatro Natura”, dichiara Maddalena Calderoni, direttore artistico della Fondazione Tones on the Stones. “Sarà quindi una stagione in equilibrio tra grandi nomi della scena internazionale e nazionale e appuntamenti creati insieme a realtà già attive sul territorio. Anche quest’anno speriamo di regalare grandi emozioni con nuove produzioni immersive firmate Tones on the Stones”.

La programmazione partirà con “Superbandistico”, il raduno di quattro complessi bandistici che si terrà venerdì 13 giugno e sabato 14 giugno. Con il patrocinio di Anbima - Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome, in occasione del 75° anniversario dell’associazione locale Musica di Oira, sarà un evento per gli amanti del repertorio bandistico e delle tradizioni del territorio ossolano.

Giugno proseguirà con la seconda edizione di “Sphera. Visioni circolari per il nostro futuro”, il format inaugurato l’anno scorso, articolato in una programmazione di tre giornate da venerdì 20 a domenica 22 giugno. Ospite d’eccezione Joan Thiele, cantautrice e producer, tra le voci più interessanti del genere indie nella generazione emergente. Per vivere appieno l’esperienza dei tre giorni e creare un maggior senso di comunità, sarà messo a disposizione un campeggio temporaneo per passare tre giorni immersi nella natura. È previsto anche un servizio di cibo etico.

Gli eventi di luglio verranno inaugurati da Cm Orchestra, straordinaria e unica orchestra ritmico sinfonica, di nuovo presente a Tones Teatro Natura nella serata di venerdì 4 luglio con un nuovo programma e un nuovo ospite prestigioso: Tony Hadley. Ex frontman degli Spandau Ballet, band simbolo degli anni ’80, ha scritto la storia della musica con hit indimenticabili come “True”, “Gold” e “Through the Barricades”.

Per esplorare il rapporto tra musica, natura lussureggiante e impatto umano, domenica 13 luglio sarà la volta del giovane pianista brasiliano Amaro Freitas, uno degli astri nascenti del jazz carioca e internazionale. Con un approccio alla tastiera unico, sorprenderà il pubblico con sonorità che omaggiano la foresta amazzonica e i fiumi del Brasile settentrionale.

E poi, ancora, da giovedì 17 a domenica 20 luglio la maratona di “Nextones”. Tra i tanti ospiti ci sarà Caterina Barbieri, recentemente nominata direttrice per la Biennale Musica, che presenterà un nuovo show audio video.

Sabato 26 luglio andrà in scena un nuovo allestimento immersivo di “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini. Sarà il debutto alla regia di Maddalena Calderoni, che ha lavorato a quattro mani con il regista Renato Bonajuto (che tornerà dopo il grande successo ottenuto con l’allestimento di Aida) e con Edvige Faini.

Il mese di agosto sarà dedicato al rock in tutte le sue declinazioni grazie al “Mountain Sound Festival”, il festival made in Ossola che approderà per la sua quarta edizione a Tones Teatro Natura sabato 2 agosto. Tanti ospiti intratterranno il pubblico con sonorità tra psichedelia, kraut-rock e le più varie declinazioni del rock. Un’occasione per festeggiare l’estate con la firma del birrificio artigianale Balabiòtt e dell’associazione Guided by Dave.

La stagione si chiuderà con “Ossola in jazz a Ghesc - Le americane di Calvino e le sue improvvisazioni”. Nel borgo di Ghesc a Montecrestese, le “Lezioni americane” di Italo Calvino prenderanno vita accompagnate dal ritmo jazz. In cinque set, nell’arco delle due giornate di sabato 6 e domenica 7 settembre, si alterneranno dodici musicisti jazz della scena locale e nazionale tra i più apprezzati, con la partecipazione della compagnia di danza ResExtensa e le voci di T.N.T. Teatro Nuovi Talenti.