La Pro Vigezzo festeggia i 40 anni di attività

Giornata di festa, domenica 15 giugno, per la Pro Vigezzo. La società, infatti, celebra i suoi primi 40 anni di attività. Il programma prevede alle 10.00 la celebrazione della messa nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Toceno; alle 11.00 ci si sposta nella piazza del paese per un rinfresco e una visita alla mostra fotografica dedicata alla storia della società allestita in casa parrocchiale. Alle 13.00, infine, pranzo in compagnia all’hoteo La Scheggia di Santa Maria Maggiore.