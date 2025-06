Karmageddon ancora internazionale: anche la giapponese Riria suonerà a Domobianca

Un altro nome di rilievo si aggiunge alla lineup del Karmageddon 2025: il festival di musica elettronica organizzato dall’Associazione Karma annuncia la partecipazione di Riria, dj giapponese tra le più interessanti del panorama internazionale.

Nata a Tokyo e cresciuta nella vibrante scena club della capitale nipponica, Riria ha sviluppato uno stile unico che fonde influenze britanniche e sonorità globali. Nei suoi set si mescolano Amapiano, Jersey Club e Dub, con incursioni in hit mainstream, classici di culto e rarità della scena underground.

La sua consacrazione è arrivata con il set del Boiler Room Tokyo 2024, che ha totalizzato quasi un milione di visualizzazioni in poche settimane, rendendo virali diversi brani scelti per l’occasione. Un’esibizione che ha attirato l’attenzione della stampa musicale e culturale di tutto il mondo, consolidando Riria come artista emergente da tenere d’occhio.

Il suo arrivo al Karmageddon – in programma sabato 12 luglio nella splendida cornice naturale di Domobianca365 – arricchisce ulteriormente un evento già attesissimo, che vedrà la partecipazione anche del duo internazionale Merk & Kremont e Sgamo. Due palchi, oltre dieci ore di musica no-stop, area camping, food & drink, attività collaterali e una chiusura suggestiva affidata al collettivo Back To The Roots: questi gli ingredienti di un festival che unisce musica elettronica e natura, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente.

I biglietti sono disponibili online. Per info: associazionekarma@gmail.com.