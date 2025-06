È in programma per sabato 21 giugno Premia Summer Fest, una serata di musica, divertimento e buon cibo organizzata dalla Pro Loco di Premia in collaborazione con Coope Antigorian Club.

A partire dalle 18.00, presso l’area feste Pasquer (ex pattinaggio) l’apertura della cucina e, a seguire, il momento più atteso: l’esibizione della band The Blus Roosters, gruppo che propone musica rock ‘n’ roll e rockabilly.