A Mergozzo la creatività incontra la solidarietà: arredi restaurati in vendita per le scuole

Una giornata all’insegna della creatività, del recupero e soprattutto della solidarietà: domenica 15 giugno, a partire dalle ore 10, il Porticato delle Cappelle di Mergozzo accoglierà l’evento conclusivo del progetto “Restyling solidale LeCicale”, nato dalla collaborazione tra il Comune di Mergozzo e il Gruppo di Volontariato dell’Oratorio LeCicale.

L’iniziativa ha preso forma a partire da febbraio con un laboratorio di restyling per mobili e componenti d’arredo, durante il quale otto volontarie hanno ridato nuova vita a elementi d’arredo dismessi, provenienti dallo stabile “Villone Ex Cri”, che per decenni ha ospitato le scuole del paese. Il risultato è un’esposizione di pezzi unici, trasformati con gusto e fantasia, che potranno essere acquistati durante l’evento. L’intero ricavato sarà devoluto alle Scuole di Mergozzo, restituendo così alle nuove generazioni parte del valore dei beni che un tempo appartenevano agli spazi educativi del paese.

«È stata un’esperienza appassionante e divertente – raccontano le partecipanti – abbiamo lavorato con entusiasmo per dare nuova vita a questi oggetti e farne qualcosa di bello e utile per la comunità». Nel corso della giornata sarà anche possibile partecipare a laboratori creativi organizzati dalle volontarie de LeCicale, con l’obiettivo di coinvolgere bambini e adulti in un momento di condivisione e creatività. Per informazioni è possibile contattare Silvia al 339.7316528 o Cristina al 347.8617353.