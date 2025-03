Banche, Uncem contro Intesa Sanpaolo: "No ai tagli, Messina scopra l'Italia reale"

La riduzione degli sportelli bancari nei piccoli comuni italiani continua a preoccupare Uncem, l’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani. Il presidente Marco Bussone lancia un appello diretto all’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e ai principali istituti di credito, accusandoli di non comprendere le esigenze delle aree interne del Paese.

"Il piano di Intesa Sanpaolo di chiusure e accorpamenti è pericoloso perché ignora il policentrismo dell’Italia e aumenta le disuguaglianze tra città e territori montani e rurali" afferma Bussone, sottolineando come la presenza delle banche non possa ridursi alla semplice operatività digitale o agli sportelli automatici. "Le banche devono rimanere nei territori per contribuire alla coesione sociale ed economica".

Uncem propone un cambio di prospettiva e invita Messina a visitare direttamente le realtà più colpite da queste chiusure, dalla Sila al Gran Paradiso, per comprendere le difficoltà di chi vive lontano dai grandi centri urbani. "Intesa riveda il piano e costruisca una nuova narrazione: una presenza capillare potrebbe generare ancora più utili, oltre che garantire un servizio essenziale ai cittadini".