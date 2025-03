A Domobianca il campionato nazionale Ana di slalom gigante

Una grande festa degli Alpini, che sabato 8 e domenica 9 marzo saranno impegnati a Domobianca per il 58° Campionato nazionale Ana di slalom gigante riservato alle sezioni alpine del territorio italiano, ma anche per tutta la città che proprio sabato pomeriggio accoglieranno in città le penne nere.

Alle 15.30 infatti è previsto l'ammassamento alla Sede Ana in via Spezia 9, alle 16 la sfilata per le vie del centro, l'alzabandiera con la deposizione di una corona al monumento ai Caduti, l'accensione del tripode e l'inaugurazione del campionato. Alle 18 poi sarà celebrata la Messa in Collegiata di Domodossola.

Domenica 9 marzo sulle nevi dell'Alpe Lusentino il via al Campionato: la gara si terrà sulla pista Selva Grande per il Gruppo A e sulla pista Lavancale per il Gruppo B (senior). Parteciperanno i soci Ana e gli Aggregati nonché I militari in servizio nelle Truppe Alpine.

L’evento è organizzato dalla sezione alpini di Domodossola, ovvero dai gruppi alpini di Beura e Carezza, Bognanco, Calice, Cisore-Mocogna, Cosasca, Domodossola, Masera, Trontano e Vagna, Protezione Civile Ana con il patrocinio della Regione Piemonte, Provincia del VCO e Comune di Domodossola.