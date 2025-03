Level Up. In arrivo due nuove esperienze di gioco: MotoGP 25 e The Talos Principle

MotoGP 25 - In uscita il 30 aprile

La nuova iterazione del leggendario franchise motociclistico introduce molteplici novità per i fan delle moto e delle corse. Una delle aggiunte più interessanti è la possibilità di partecipare a sessioni di allenamento, dove i giocatori potranno affinare le proprie abilità su tracciati originali nelle discipline Motard, Flat Track e Minibike, proprio come veri piloti. Inoltre, la nuova Arcade Experience renderà il gioco più accessibile, consentendo anche a chi è meno esperto di divertirsi senza compromettere il brivido delle gare. Realizzato con Unreal Engine 5, il gioco vanta anche un sound delle moto rinnovato, frutto di registrazioni live delle moto originali per immergere completamente i giocatori nel mondo della MotoGP.

Il gioco include anche il ritorno del mercato piloti e dei FIM MotoGP Stewards, un nuovo sistema di sviluppo della moto per consentire un maggiore controllo sull'evoluzione del veicolo nel corso della stagione, e la gestione delle relazioni sociali nel paddock. Non manca il cross-play completo fin dal primo giorno e nuove gare classificate per sfidare altri giocatori dello stesso livello. Inoltre, sarà possibile gareggiare in split-screen locale e utilizzare gli editor di gioco. MotoGP 25 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch (quest’ultima versione non supporterà il cross-play e alcune funzionalità online).

The Talos Principle – Edizione Definitiva - In uscita il 10 aprile

Questa edizione rieditata del primo capitolo di The Talos Principle porta con sé significativi miglioramenti visivi grazie a Unreal Engine 5, offrendo un’esperienza grafica ancora più immersiva. Il gioco si arricchisce anche di nuove funzionalità di accessibilità e un capitolo completamente nuovo che approfondisce la trama originale. Per chi non avesse ancora avuto il piacere di esplorare questo affascinante puzzle game, questa edizione definitiva rappresenta l’opportunità ideale per immergersi in una delle avventure più stimolanti e filosofiche degli ultimi anni. The Talos Principle – Edizione Definitiva sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 10 aprile.