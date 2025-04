Level Up. Xbox Games Showcase: il grande evento digitale di Microsoft torna l'8 giugno

Microsoft ha annunciato ufficialmente il prossimo Xbox Games Showcase, che si terrà l’8 giugno alle ore 19:00 (ora italiana). L’evento sarà interamente digitale e offrirà uno sguardo esclusivo sulle novità in arrivo sia dagli studi di sviluppo interni della compagnia, sia dai suoi partner di terze parti. Subito dopo lo showcase, i riflettori si accenderanno su The Outer Worlds 2, il nuovo RPG fantascientifico sviluppato da Obsidian Entertainment, con un evento direct dedicato che approfondirà lo sviluppo e i contenuti del gioco. L’intera presentazione sarà trasmessa in diretta streaming attraverso i canali ufficiali Xbox su Twitch e YouTube.