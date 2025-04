Level Up. Nintendo Switch 2: uscita, prezzo e novità

Nintendo ha finalmente svelato i dettagli ufficiali di Nintendo Switch 2, in arrivo il 5 giugno 2025. La nuova console sarà venduta a € 469,99 nella versione standard, oppure a € 509,99 in bundle con una copia digitale di Mario Kart World.

Switch 2 presenta un display LCD da 7,9 pollici con risoluzione Full HD a 1080p, supporto fino a 120 fps e HDR. I nuovi Joy-Con 2 si collegano magneticamente e possono essere usati come mouse. La console dispone di 256GB di memoria espandibile con microSD Express e supporta l’audio spaziale 3D. Collegata alla TV tramite la nuova base con ventola integrata, può raggiungere una risoluzione fino a 4K a 120 fps con titoli compatibili.

Tra le funzionalità innovative spicca GameChat, accessibile tramite il tasto “C” sul Joy-Con 2 destro, che consente chat vocale e condivisione video in tempo reale con una telecamera compatibile. Inoltre, Switch 2 manterrà la compatibilità con la maggior parte dei giochi per Switch, con alcune edizioni migliorate come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tears of the Kingdom e Super Mario Party Jamboree.

Nella confezione saranno inclusi la console, i Joy-Con 2, l’impugnatura e i laccetti, la base di ricarica, un cavo HDMI, l’alimentatore e un cavo USB-C.