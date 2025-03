Stefano Cassani eletto segretario della sezione Ossola della Lega

Stefano Cassani al timone della Lega Ossola. La nomina è arrivata venerdì 7 marzo a conclusione del congresso della sezione. Il neo segretario, 30 anni, laureato, già coordinatore provinciale dei giovani, ha manifestato soddisfazione. “Sono molto contento ed onorato per questo incarico che fa seguito a quello di commissario – dichiara in una nota – e che mi vedrà ora impegnato ancor più attivamente nelle sfide di domani. Spero di poter essere un punto di riferimento per tutto il territorio. Umiltà, impegno e costanza mi guideranno in questa nuova avventura in un’area, quella dell’Ossola, dove la Lega ha tradizioni fortissime e dove sarà importante tornare tra la gente per capire i bisogni di tutti. Dobbiamo essere una garanzia, una certezza e baricentro di un centro destra che funziona. Partendo dalle radici mi rimboccherò le maniche – aggiunge il neo segretario – per proporre una visione di come vorremmo fossero i nostri territori e a tal fine intendo realizzare dei questionari sui principali temi”.

Sull’agenda di Cassani diversi sono quelli prioritari e tra questi la viabilità, i giovani, la sanità, il lavoro e, naturalmente le elezioni comunali a Domodossola del 2026. E proprio in vista delle amministrative del prossimo anno, il segretario provinciale Vco Lega Enrico Montani, oltre a rivolgere gli auguri di buon lavoro a Cassani e alla sezione Ossola, lancia la sfida: “La Lega si propone sin d’ora come partito aggregatore di tutto il centro destra, di tutte le forze civiche di area e di tutti quelli che vogliono il bene di Domodossola. Nella costituzione di questa alleanza – conclude Montani – saremo inclusivi a 360 gradi”. I componenti del direttivo della sezione Ossola: Vittoria Riboni, Giorgio Ruaro, Ottavio Riboni, Alberto Preioni, Massimo Castelnuovo e Manuel Ricchi.