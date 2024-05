A Montecrestese la premiazione degli studenti vincitori del concorso di Intercultura

Il 10 giugno si terrà al Centro Culturale e Ricreativo di Montecrestese la cerimonia di premiazione dei 13 vincitori ossolani del concorso di Intercultura organizzata dal Centro locale di Domodossola. Gli studenti, dopo una due giorni di formazione al Sacro Monte Calvario, sono pronti a partire per vivere un’esperienza formativa all'estero.

Le destinazioni dei ragazzi, frequentanti gli istituti scolastici del territorio, spaziano dall’America (Uruguay, Messico, Repubblica Dominicana, Stati Uniti e Canada) all’Europa (Germania, Irlanda, Lettonia e Norvegia) fino all’Asia (Cina e Filippine); alcuni trascorreranno all’estero l’intero anno scolastico, altri sei mesi o quattro settimane estive.

Ben 7 di loro partiranno grazie al sostegno di borse di studio offerte dai Comuni di Crevoladossola, Montecrestese e Baceno, Gruppo Edison, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Crt e Inps. I 13 studenti, lunedì 10 alle 18.00, riceveranno la pergamena attestante la vincita del concorso. A presenziare l'evento la presidente del Centro Locale Irene Vesci, i volontari, i sindaci e dirigenti scolastici della zona. Ad applaudirli e, perché no, dar loro anche qualche consiglio, ci saranno i due studenti stranieri che stanno vivendo l’esperienza di scambio di Intercultura nella nostra zona: Rona dalla Turchia e Diego dal Messico.

Saranno inoltre presenti i nuovi volontari del Centro Locale, rientrati da meno di un anno dalla loro esperienza: Letizia dal Paraguay, Letizia dagli Stati Uniti, Ivan e Nicolò dall’Irlanda. Freschi del loro recente periodo all’estero, potranno offrire ai ragazzi in partenza un valido contributo in consigli, supporto e suggerimenti.

Per maggiori informazioni su Intercultura e per entrare in contatto con i volontari presenti in città, contattare le responsabili dei programmi di studio all’estero Elisa Corsini 3331500326 e Rossana Borretti 3394327863. In queste settimane i volontari di Intercultura in tutta Italia stanno ricercando e selezionando le famiglie interessate ad accogliere un ragazzo o una ragazza di un altro Paese: sono oltre 800 i giovani che arriveranno in Italia a partire da settembre 2024. Le candidature possono essere inviate attraverso il sito www.intercultura.it/famiglie o contattando la responsabile dei programmi di ospitalità Maria Pia Pallotta 3338617484.