Alessandro Lana alla guida di Upi Piemonte: "Un ruolo importante per il nostro territorio"

È di pochi giorni fa la notizia dell’elezione di Alessandro Lana, presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola, a presidente dell’assemblea regionale Upi (Unione Provincie d’Italia). Un ruolo particolarmente importante per Lana che dice: “Dopo la decadenza della presidenza di Bussalino, ex presidente della provincia di Alessandria e attuale assessore regionale, si è resa necessaria una nuova assemblea. C’è stata una convergenza unitaria per la mia candidatura, molto gratificante non solo a livello personale ma anche per il nostro territorio. La provincia più piccola del Piemonte si trova ad avere un ruolo fondamentale non solo in regione ma anche a livello nazionale”.

Si tratta di un passo importante, anche perché nel direttivo nazionale di Upi trova posto anche il Piemonte: “Questo ci permette di avere un canale diretto per discutere temi da sottoporre direttamente al Governo”, spiega il presidente del Vco.