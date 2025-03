Regione, bocciata la proposta per garantire un consigliere eletto anche al Verbano Cusio Ossola

"Mi dispiace constatare che il mio ordine del giorno, che chiedeva di garantire la presenza di almeno un consigliere eletto per ogni provincia, non sia stato approvato. Una proposta di buon senso che avrebbe assicurato a tutti i territori, compresa la provincia del Verbano Cusio Ossola, una rappresentanza istituzionale. Il fatto che in questa tornata elettorale il Vco non abbia eletto alcun consigliere regionale è un segnale preoccupante. Significa che un’intera provincia rischia di non avere una voce diretta nelle decisioni che riguardano il futuro della Regione. L’obiettivo del mio ordine del giorno era proprio quello di evitare situazioni come questa, ma purtroppo, la bocciatura della proposta va nella direzione opposta e lascia irrisolto un problema che potrebbe ripresentarsi in futuro". Così la consigliera regionale Vittoria Nallo (Stati Uniti d'Europa per il Piemonte) a margine dei lavori.

"Mi dispiace constatare, ancora una volta, come il Consiglio regionale del Piemonte abbia perso l’ennesima opportunità di ristabilire un'equa rappresentanza tra le province della nostra regione, continuando a relegare i cittadini del Verbano Cusio Ossola alla ormai nota condizione di 'figli di un Dio minore'." Lo dichiara il coordinatore di Italia Viva del VCO, Stefano Costa.