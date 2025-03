Ecuador, Galapagos e Lago Tana stasera a La Cinefoto

Ecuador, Galapagos e il lago Tana. Queste le immagini proposte dalla fotografa Anna Barboglio per l’abituale serata del venerdì a La Cinefoto di Domodossola. Barboglio, venerdì 14 marzo, alle 21, sarà protagonista nella sede dell’associazione domese proponendo ‘’Parallelo zero’’, un viaggio in Ecuador, attraverso i volti e i colori di un paese piccolo, ma immenso per cultura e tradizioni. Poi toccherà alla immagini delle ‘’Galapagos, sulle orme di Darwin’’, un santuario di biodiversità dove la natura si mostra nella sua forma più pura e selvaggia. Infine il ‘’Lago tana. Un angolo di natura da proteggere’’, il piccolo ecosistema ossolano che svolge un ruolo fondamentale nella conservazione della ricchezza naturale locale.