Grazie alla festa "Stefy sempre con noi" un'importante donazione alla Fondazione Fibrosi Cistica del Vco

È stata organizzata sabato 7 giugno a Premosello Chiovenda la festa “Stefy sempre con noi” in memoria di Stefania Zonca. Il ricavato della festa era destinato alla Fondazione Fibrosi Cistica delegazione del Vco, associazione a cui Stefania era molto legata e con cui collaborava attivamente.

“Stefania è mancata ad aprile 2024 e così un anno dopo abbiamo voluto ricordarla come lei avrebbe voluto, con il sorriso e la generosità che sono le cose che l’hanno sempre contraddistinta”, spiegano gli organizzatori.

Il ricavato della festa, per un totale di 6.000,00 euro, è stato consegnato dalla famiglia di Stefania - i genitori Linda e Franco e dal compagno Giovanni Guglielmi - insieme agli amici al presidente della delegazione Vco Claudio Fogli e a Isabella Bozzola, referente di Domodossola della Fondazione.

Gli organizzatori della festa ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, in particolare le attività commerciali di Premosello, Vogogna e Domodossola che hanno partecipato con donazioni e regali per la lotteria, le associazioni che hanno sostenuto l’iniziativa, la Pro Loco di Premosello e il Gruppo Muratori San Giulio, e al Circolo di Premosello che si è reso disponibile ad ospitare l’evento e che adesso ospita l'assegno simbolico realizzato dalla Fondazione Fibrosi Cistica in ricordo di questa importante raccolta fondi.