Ugi Run, sabato 21 giugno si corre per aiutare i bimbi malati di tumore

Si correrà tutti insieme, su un percorso di 6 km e 300 metri tra sentieri Cai e brevi tratti asfaltati: sabato 21 giugno, nell'ambito della festa Ugi alla Lucciola, si terrà l'Ugi Run, corsa non competitiva con un dislivello di quasi 300 metri. Un appuntamento per gli appassionati di corsa ma non solo: possono partecipare tutti, correndo o camminando, uniti però dallo stesso desiderio di aiutare le famiglie con bambini che necessitano di cure oncologiche. Le iscrizioni si riceveranno in loco sino a 15 minuti prima della gara. Il pacco gara sarà garantito ai primi 60 iscritti e il costo di iscrizione è di 10 euro. Saranno premiati le prime tre donne e i primi tre uomini, il partecipante più giovane e il più anziano, e vi sarà una lotteria con estrazione di premi tra tutti i partecipanti.