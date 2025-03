In scena a Pieve Vergonte "La tragicomica storia del Signor P"

Il 15 marzo alle 21.00 al teatro Massari di Pieve Vergonte andrà in scena lo spettacolo “La tragicomica storia del Signor P” di Achille Campanile; a rappresentarlo sarà la compagnia di Omegna “Amici per un sogno”. Achille Campanile, uno dei più grandi umoristi del ventesimo secolo, raggiunge il culmine della sua comicità in questo testo tratto dal suo omonimo romanzo.

Il tema centrale è la morte, un tabù della società moderna che viene trattato con l’inconfondibile sarcasmo di Campanile. Attraverso personaggi eccentrici e situazioni paradossali, Campanile ci offre la possibilità di ridere di ciò che è serio, sdrammatizzando le nostre paure più profonde.

Tutto ruota attorno alla morte improvvisa del povero Piero, che vive con i suoceri e il cognato. Le sue ultime volontà impongono di annunciare la sua morte solo dopo i funerali, dando vita a una serie di equivoci esilaranti. Qui, un variegato cast di personaggi – dalla vedova inconsolabile all’amica appassionata di gialli – trasforma il solenne rito funebre in una commedia degli equivoci, con gag irresistibili e un finale sorprendente.

“La morte (presunta o reale) del povero Piero – si legge nella nota della compagnia - viene nascosta e via via rivelata, in una ridda di equivoci e situazioni comiche che mettono a nudo, con garbata ironia e apparente irriverenza, la difficoltà di rapportarci in maniera equilibrata al senso della tragedia”. La regia e l'adattamento sono di Renata Mariotti.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 351 9707852 .